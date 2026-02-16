Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto in abitazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina a Rimini. Un cittadino gambiano è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di un appartamento, armato di un martello da carpentiere e di un cacciavite nascosto nei pantaloni.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, intorno alle 06:30, in via Ceccarelli n.31 a Rimini. Gli agenti della Volante sono stati inviati sul posto dopo la segnalazione di un uomo che stava colpendo con forza la porta di casa dei vicini, destando preoccupazione tra i residenti.

Giunti rapidamente sul luogo indicato i poliziotti hanno individuato il sospetto ancora intento a sbattere contro la porta. L’uomo, un cittadino di origine gambiana, è stato trovato in possesso del manico di un martello da carpentiere. Durante la perquisizione personale gli agenti hanno inoltre scoperto un cacciavite nascosto nei pantaloni dell’uomo, strumenti comunemente utilizzati per commettere furti in abitazione.

Le conseguenze dell’azione

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione. Successivamente, è stato disposto il suo trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini in attesa della direttissima prevista per lunedì 16 febbraio.

L’operazione si è svolta senza incidenti e ha permesso di prevenire ulteriori conseguenze per i residenti della zona.

Come ricordato dalla Polizia di Stato, nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Le forze dell’ordine hanno inoltre invitato i cittadini a segnalare tempestivamente al numero 112 qualsiasi rumore sospetto o presenza di persone non conosciute nelle vicinanze delle proprie abitazioni, per contribuire alla sicurezza della comunità.

Il contesto della sicurezza urbana

L’intervento di questa mattina si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, che vede impegnate quotidianamente le forze dell’ordine sul territorio di Rimini.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità nei quartieri della città.

