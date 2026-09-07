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Forte stato di ansia e paura per una dipendente della stazione ferroviaria di Roma Termini, dove un giovane originario della Guinea è stato arrestato per stalking dopo aver ignorato il divieto di avvicinamento. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare, è stato nuovamente fermato dalla Polizia Ferroviaria e dalla Polmetro della Questura di Roma per aver continuato a perseguitare la vittima.

I fatti: una persecuzione iniziata nell’estate 2025

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto in seguito alla segnalazione di una dipendente della stazione ferroviaria, visibilmente agitata per la presenza insistente del suo stalker all’interno dello scalo.

La vicenda ha avuto inizio nell’estate del 2025, quando la donna, nel corso di un’operazione commerciale, ha offerto aiuto al giovane guineano. Da quel momento, l’uomo ha sviluppato un interesse sentimentale nei confronti della dipendente, trasformando la stazione in un luogo di costante preoccupazione per la vittima. Il ragazzo si è presentato ripetutamente, anche diverse volte a settimana, trascorrendo ore a osservare la donna durante il suo lavoro e insistendo con continue richieste di appuntamenti, nonostante i chiari rifiuti ricevuti.

Un’escalation di comportamenti ossessivi

Con il passare del tempo, la condotta del giovane è diventata sempre più allarmante. È riuscito a ottenere il numero di telefono della donna con modalità non note e ha iniziato a contattarla utilizzando utenze sempre diverse. In alcune occasioni, ha anche manifestato atteggiamenti di sfida, sostenendo che nessuno avrebbe potuto fermarlo e che non sarebbe mai stato arrestato.

L’intervento della Polizia Ferroviaria e il primo arresto

La situazione è precipitata quando la dipendente, ormai sopraffatta dall’ansia, ha chiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il giovane appostato nei pressi delle biglietterie automatiche, intento a fissare la vittima. Dopo aver raccolto gli elementi necessari e constatato il crescente stato di paura della donna, hanno proceduto con un arresto immediato, conducendo il ventenne presso gli uffici del Compartimento.

Il divieto di avvicinamento e la recidiva

All’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia, questa restrizione non è bastata a fermarlo. Poco dopo, il giovane è stato sorpreso mentre tentava di entrare nuovamente in stazione, uscendo dalla metropolitana. Gli operatori della Polmetro della Questura, impegnati nei controlli dell’area metropolitana, lo hanno immediatamente intercettato e arrestato per la seconda volta.

Custodia cautelare in carcere e indagini in corso

Considerata la violazione della misura restrittiva e l’attività investigativa svolta dalla Polizia Ferroviaria, per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

IPA