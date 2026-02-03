Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio e porto di arma da punta e taglio: questo il risultato di un grave episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Salerno, quando un minore è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito un coetaneo con un coltello. Secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalla Polizia di Stato la vicenda sarebbe riconducibile a dissidi personali tra i due giovani.

Tentato omicidio a Salerno

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando una chiamata alla Sala Operativa ha segnalato la presenza di un giovane gravemente ferito al collo da un’arma da taglio a Salerno. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’accaduto.

All’arrivo delle pattuglie la vittima è stata trovata con una profonda ferita da arma da taglio nella regione del collo. Il giovane, pur restando sempre cosciente, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in pronto soccorso in codice rosso.

Le sue condizioni, seppur gravi, non sono mai state considerate tali da metterne in pericolo la vita. È stato comunque trattenuto in osservazione presso una struttura ospedaliera e, secondo quanto riferito, sarà dimesso nelle prossime ore.

La ricostruzione dei fatti e l’arresto

Le prime attività investigative, supportate dalle testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di chiarire la dinamica dell’aggressione.

La vittima sarebbe stata colpita alle spalle da un altro minore che dopo aver sferrato il fendente si è dato alla fuga abbandonando poco dopo l’arma utilizzata. Alcuni presenti sono riusciti a fermare il giovane aggressore a breve distanza dal luogo dell’evento e hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Le immagini di videosorveglianza e il sequestro dell’arma

L’intervento della Squadra Mobile si è rivelato decisivo: grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica gli investigatori hanno potuto confermare quanto emerso dalle testimonianze.

L’arma da taglio utilizzata per l’aggressione è stata recuperata e posta sotto sequestro, fornendo un ulteriore riscontro oggettivo alla ricostruzione dei fatti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Sulla base degli elementi raccolti il minore è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma da punta e taglio in luogo pubblico.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile il giovane è stato condotto presso un Centro di Prima Accoglienza, dove resterà in attesa della convalida dell’arresto.

Le motivazioni dell’aggressione

Dalle indagini è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a dissidi di natura personale, maturati nell’ambito di precedenti tensioni tra i due giovani coinvolti.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ulteriormente il contesto e le cause che hanno portato all’esplosione della violenza.

IPA