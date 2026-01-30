Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un soggetto è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia al termine di un intervento dei Carabinieri a San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino. L’individuo, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un parente. L’episodio, avvenuto in piazza I Maggio, non ha causato feriti. Sono in corso accertamenti per chiarire il movente.

Paura in provincia di Avellino

L’episodio si è verificato nella serata di ieri a San Martino Valle Caudina (Avellino). I militari della locale Stazione sono intervenuti tempestivamente in piazza I Maggio dove era stata segnalata la presenza di colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto hanno potuto constatare che un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva esploso due colpi di fucile in direzione dell’abitazione di un suo parente, residente nello stesso condominio.

La fuga

Nonostante la gravità dei fatti fortunatamente non si sono registrati feriti. L’azione dell’uomo ha però destato forte preoccupazione tra i residenti della zona che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Subito dopo aver esploso i colpi il 39enne si è allontanato dal luogo dei fatti a bordo della propria autovettura. Tuttavia la fuga è durata poco: i Carabinieri, grazie a un rapido intervento, sono riusciti a rintracciarlo mentre percorreva a piedi una strada del centro abitato.

L’uomo è stato quindi fermato e tratto in arresto in flagranza di reato.

L’arresto

L’arrestato è stato ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il 39enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così grave. Sono in corso anche le ricerche per il rinvenimento dell’arma utilizzata durante l’episodio.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini di San Martino Valle Caudina, che si sono detti scossi per quanto accaduto in una zona solitamente tranquilla. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

