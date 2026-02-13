Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio, rapina, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Savona. Un giovane di 25 anni, di origine tunisina e con precedenti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dopo aver aggredito con alcune coltellate un ventiquattrenne, anch’egli di origini nordafricane, nella zona di Villapiana. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe riconducibile a vecchi dissidi tra i due.

Tentato omicidio a Savona

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando in zona Villapiana un giovane italiano di origini nordafricane è stato gravemente ferito con alcune coltellate. L’aggressore, dopo aver colpito la vittima, si è dato alla fuga sottraendole anche il monopattino elettrico. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto, raccogliendo elementi utili per avviare le indagini.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’attività investigativa della Squadra Mobile gli inquirenti sono riusciti rapidamente a risalire all’identità del presunto responsabile. È stata quindi avviata una ricerca capillare, con un attento monitoraggio della zona teatro dell’aggressione e delle aree circostanti, per localizzare il giovane tunisino.

La scoperta del nascondiglio

L’attività congiunta della Squadra Mobile e delle Volanti dell’U.P.G.S.P. ha portato all’individuazione del rifugio dell’indagato, che aveva trovato riparo presso l’abitazione di un amico, ignaro dei fatti, nello stesso quartiere di Villapiana.

All’arrivo degli agenti il venticinquenne ha tentato di disfarsi delle prove gettando dalla finestra sia il coltello da caccia utilizzato nell’aggressione, con una lama di circa 15 centimetri, sia un panetto di hashish di circa 50 grammi. Gli oggetti sono stati immediatamente recuperati e sequestrati dagli operatori, così come il monopattino sottratto alla vittima.

La perquisizione effettuata nell’abitazione ha permesso di rinvenire altri coltelli e due telefoni cellulari, anch’essi posti sotto sequestro. Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che tra la vittima e l’aggressore esistevano da tempo rapporti tesi, elemento che ha portato gli investigatori a ritenere che l’accoltellamento sia stato la conseguenza dell’escalation di vecchi attriti personali.

Il trasferimento in carcere e le precisazioni delle autorità

Al termine delle procedure di rito in tarda serata il giovane tunisino è stato trasferito presso il carcere di Genova – Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati fino al definitivo accertamento di colpevolezza, che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

