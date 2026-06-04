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Due giovani messinesi sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver investito con un’auto alcuni coetanei fuori da una discoteca. L’episodio, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, è stato ricostruito grazie a un video diffuso sui social e alle indagini coordinate dalla Procura di Messina.

Le indagini a Taormina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo la diffusione, su diversi siti e social network, di un filmato che documentava un grave episodio avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno nei pressi di una discoteca di Taormina.

Nel video si vede un gruppo di persone discutere animatamente, quando improvvisamente una station wagon scura effettua manovre brusche e si dirige a forte velocità verso alcuni pedoni, travolgendone alcuni prima di fuggire rapidamente.

Il fermo dei due indiziati

Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Messina nei confronti di due giovani messinesi, rispettivamente di 24 e 25 anni, ritenuti indiziati del delitto di tentato omicidio aggravato ai danni di altri due giovani.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Messina e dal Commissariato di P.S. di Taormina, che stanno portando avanti le indagini sotto la direzione della Procura locale.

Ricostruzione dei fatti e dinamica dell’aggressione

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto: la discussione sarebbe scoppiata per futili motivi tra un gruppo di giovani residenti nella provincia di Catania e alcuni ragazzi messinesi.

Al termine della lite, alcuni giovani sono saliti a bordo di una station wagon con l’intento di investire altri ragazzi, causando lesioni a due di loro. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito di identificare il conducente dell’auto, un ventiquattrenne messinese, e il passeggero, un venticinquenne anch’egli originario del capoluogo.

La posizione degli indagati e le prossime fasi

Gli elementi raccolti hanno portato il Pubblico Ministero, nella notte, a emettere un provvedimento di fermo nei confronti dei due giovani per tentato omicidio aggravato.

La Procura di Messina ha richiesto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Si attende ora la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Durante le indagini è emersa una certa reticenza tra i testimoni, motivo per cui le autorità invitano chiunque sia in possesso di video, foto o informazioni utili a rivolgersi alla Procura della Repubblica di Messina o alla Polizia di Stato, per contribuire a una ricostruzione completa dei fatti.

IPA