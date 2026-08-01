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È stato sventato un tentato suicidio sulla spiaggia di Lido Azzurro, dove un 20enne è stato tratto in salvo dagli agenti della Squadra Volante dopo essere stato trovato privo di sensi in mare. L’intervento è stato richiesto dai genitori del ragazzo, preoccupati per la sua scomparsa e per un messaggio che lasciava temere il peggio.

La segnalazione dei genitori e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i genitori di un 20enne hanno contattato le Forze dell’Ordine. Il giovane, dopo alcune ore di irreperibilità, aveva inviato un messaggio telefonico ai familiari manifestando l’intenzione di togliersi la vita. La preoccupazione dei genitori ha spinto la Polizia a intervenire tempestivamente sulla spiaggia di Lido Azzurro.

Gli agenti, nonostante il buio fitto che avvolgeva la zona, hanno iniziato a perlustrare con attenzione sia la pineta sia lo specchio d’acqua antistante la spiaggia. Durante le operazioni di ricerca, sono stati rinvenuti sulla riva gli indumenti appartenenti al giovane, riconosciuti immediatamente dai genitori presenti sul posto. Questo ritrovamento ha spinto i poliziotti a intensificare ulteriormente le ricerche, temendo il peggio per il ragazzo.

Il salvataggio in extremis

Poco dopo, gli agenti hanno individuato una sagoma riversa a faccia in giù in mare, a pochi metri dalla riva. Senza esitazione, i poliziotti hanno abbandonato le dotazioni di servizio e si sono tuffati in acqua per soccorrere il giovane. Il ragazzo è stato trovato privo di sensi e immediatamente riportato sulla spiaggia, dove uno degli agenti è riuscito a disostruirgli le vie respiratorie. Grazie a questa manovra, il 20enne ha espulso l’acqua ingerita e ha ripreso a respirare, tornando cosciente dopo attimi di grande tensione.

Il giovane, una volta stabilizzato, è stato affidato alle cure del personale sanitario, prontamente intervenuto sul posto. Successivamente, il 20enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Un intervento tempestivo che ha salvato una vita

L’episodio ha messo in luce la prontezza e la professionalità degli agenti della Squadra Volante, che hanno saputo affrontare una situazione di emergenza in condizioni difficili, riuscendo a salvare la vita di un giovane in grave pericolo. Il caso sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, fondamentale per prevenire tragedie e garantire la sicurezza della comunità.

IPA