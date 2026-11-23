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Nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, a Verbania, i sanitari del 118 hanno soccorso nei pressi di via Renco un uomo in stato di ebbrezza che aveva con sé un fucile. Su richiesta dei sanitari è intervenuta la polizia, che ha ritirato le armi all’uomo.

L’intervento a Verbania dopo la chiamata al 118

Gli agenti delle Volanti sono stati inviati sul posto su richiesta del personale sanitario. L’uomo, un 40enne originario della provincia, si trovava in evidente stato di ubriachezza e aveva con sé un fucile.

Dopo una battuta di caccia, ha assunto una quantità ingente di alcolici e si è sentito male.

L’allarme lanciato dalla compagna

È stata la compagna a chiedere aiuto al 118. L’uomo si è mostrato collaborativo, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Di fronte alla situazione, i sanitari hanno contattato la Polizia perché prendesse in carico il fucile e le munizioni.

Ritirate le armi e le munizioni

Gli agenti hanno ritirato l’arma e il relativo munizionamento, poi hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo. Qui hanno trovato altre armi e cartucce, tutte regolarmente detenute.

La Polizia ha quindi disposto il sequestro cautelare di cinque fucili per uso sportivo e venatorio e di una settantina di munizioni. È stato inoltre ritirato il porto d’armi, in attesa delle successive decisioni della Prefettura.

IPA