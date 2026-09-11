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È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a seguito di un incendio doloso che ha distrutto un negozio di abbigliamento a Vittoria. La misura restrittiva è stata disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che i due uomini, un 45enne e un 39enne, sono stati gravemente indiziati dei reati di fabbricazione e detenzione di materiale incendiario e danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio risale all’inizio dello scorso mese di luglio, quando un incendio ha colpito un negozio di abbigliamento nel centro di Vittoria, suscitando forte preoccupazione tra i residenti e richiedendo un lungo intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I primi accertamenti svolti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno subito evidenziato la natura dolosa dell’evento. Gli investigatori hanno acquisito e analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo così a ricostruire le fasi dell’azione criminale.

L’identificazione dei sospetti

Grazie alle immagini raccolte, i Carabinieri sono riusciti a individuare l’automobile utilizzata dai due responsabili, una Fiat Panda, con la quale si sono avvicinati al negozio. I due, con il volto coperto, hanno posizionato un ordigno incendiario davanti all’ingresso dell’attività commerciale, provocando la distruzione della facciata esterna e della vetrata del negozio.

Il riconoscimento e l’arresto

L’analisi delle telecamere ha permesso agli inquirenti di riconoscere uno dei due uomini coinvolti, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Ulteriori approfondimenti hanno portato all’identificazione anche del secondo soggetto. Entrambi sono risultati essere residenti a Vittoria.

Le accuse e la misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, il G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due uomini, accusati di fabbricazione e detenzione di materiale incendiario e danneggiamento seguito da incendio. Dopo le formalità di rito, i due sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Ragusa.

IPA