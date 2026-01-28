Paura ad Asti, uomo non vede la barriera del passaggio a livello ferroviario e la abbatte, scatta la sanzione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un automobilista è stato sanzionato per mancato rispetto della segnaletica e danneggiamento delle barriere di un passaggio a livello ferroviario. L’episodio si è verificato in via Tagliamento, ad Asti, dove la barra di sicurezza è stata abbattuta causando l’interruzione del corretto funzionamento dell’impianto. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di individuare il responsabile e di ripristinare la sicurezza nella zona.

Paura in un passaggio a livello ad Asti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’incidente si è verificato recentemente in Asti, precisamente in via Tagliamento. Un automobilista, transitando nei pressi di un passaggio a livello ferroviario, ha abbattuto la barra di sicurezza, compromettendo il funzionamento dell’impianto di prevenzione.

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul luogo dell’accaduto con una volante. Gli agenti hanno rintracciato il veicolo responsabile e identificato il conducente. Quest’ultimo ha dichiarato di non essersi accorto dell’abbassamento delle barriere e di averle abbattute per liberare i binari e mettersi in sicurezza.

Le sanzioni applicate

La Polizia di Stato di Asti ha proceduto nei confronti dell’automobilista applicando le sanzioni previste dal codice della strada. Le contestazioni hanno riguardato il mancato rispetto della segnaletica e il danneggiamento delle barriere di prevenzione, due violazioni che comportano conseguenze rilevanti sia dal punto di vista amministrativo che per la sicurezza pubblica.

L’episodio ha offerto l’occasione per un richiamo rivolto a tutti i conducenti: è fondamentale mantenere comportamenti prudenti alla guida e rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale. La prudenza può salvare la propria vita ma anche quella di altri conducenti o altri pedoni, specie se vulnerabili. Solo rispettando il codice della strada si possono evitare incidente che potrebbero avere anche conseguenze gravi.

Il ripristino della sicurezza

L’intervento tempestivo della Volante e della Specialità della Polizia di Stato di Asti ha consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza.

Grazie all’azione degli agenti sono stati prevenuti ulteriori rischi per la circolazione sia stradale che ferroviaria, garantendo la regolare ripresa del traffico nella zona interessata senza ulteriori danni a cose o persone. Il sinistro, inoltre, non ha coinvolto altri veicoli.

