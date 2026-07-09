Paura ai lidi di Crotone, regolamento di conti finisce nel sangue: due arresti

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Due cittadini afghani sono stati arrestati per lesioni aggravate a seguito di una violenta colluttazione avvenuta nei pressi dei lidi balneari di Crotone. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di sedare il regolamento di conti e di mettere in sicurezza l’area, mentre i protagonisti sono stati identificati e sottoposti agli arresti domiciliari. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore per prevenire e reprimere i reati durante la movida estiva.

La dinamica dei fatti: una lite violenta sedata dagli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino. L’obiettivo era quello di prevenire e reprimere i reati e monitorare le zone più frequentate durante la stagione estiva.

La Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di una violenta colluttazione tra due cittadini stranieri nei pressi dei lidi balneari. Gli equipaggi delle Volanti sono stati immediatamente inviati sul posto. Il rapido intervento degli agenti ha permesso di bloccare i protagonisti della lite e di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Identificazione e arresto dei responsabili

I poliziotti hanno identificato i due uomini coinvolti, entrambi di nazionalità afghana e regolari sul territorio nazionale. Nei loro confronti è stata effettuata una perquisizione personale, estesa successivamente anche ai rispettivi domicili. Gli accertamenti hanno evidenziato che la lite era scaturita da un regolamento di conti legato a pregressi contrasti tra i due.

Durante la colluttazione, i due uomini si sono affrontati con estrema violenza utilizzando delle armi da taglio, provocandosi reciprocamente gravi ferite lacero-contuse. Entrambi sono stati trasportati presso il locale nosocomio per ricevere le cure necessarie; uno dei due è rimasto ricoverato presso la struttura ospedaliera.

Arresti domiciliari e accertamenti sull’immigrazione

Gli autori del violento litigio sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, sono stati avviati gli accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione per valutare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

Nella stessa giornata, le Volanti hanno identificato 240 persone, di cui 54 con precedenti di Polizia, controllato 128 veicoli e verificato la posizione di 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Questi numeri testimoniano l’intensa attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Impegno costante per la sicurezza

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel presidio del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare episodi di violenza durante la stagione estiva. Il presidio delle aree più frequentate della città di Crotone rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della collettività.

IPA