Paura al casello di Bologna Casalecchio, camionista fa inversione e imbocca l'autostrada contromano: il video
Camionista ungherese denuncia dopo inversione contromano al casello di Casalecchio sulla A1
Un camionista ha imboccato contromano l’autostrada A1 dopo aver effettuato un’inversione di marcia al casello di Bologna Casalecchio. L’episodio è avvenuto nella prima mattina di venerdì 5 giugno e si è concluso con la denuncia del conducente – un autotrasportatore ungherese di 44 anni – da parte della Polizia di Stato. L’uomo era alla guida di una bisarca carica di autovetture quando, anziché uscire regolarmente dal casello, ha invertito il senso di marcia percorrendo contromano lo svincolo di immissione. La manovra, ad alto rischio per gli altri utenti in transito, non ha fortunatamente provocato incidenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.