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Un arresto, svariate denunce e diversi sequestri di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati negli ultimi due giorni a Bolzano. I servizi sul territorio, disposti dal Questore Giuseppe Ferrari nelle zone urbane ritenute più a rischio, puntano a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

Controlli e droga al parco a Bolzano

All’attività hanno partecipato la Squadra Volante della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza con un’unità cinofila antidroga e la Polizia Municipale. Le pattuglie hanno svolto controlli dinamici, verifiche su persone e veicoli e accertamenti amministrativi negli esercizi pubblici.

Al Parco Berloffa è stato segnalato al Commissariato del Governo un cittadino di 21 anni, con precedenti di polizia, trovato con una dose di hashish. Nella stessa zona l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato, a carico di ignoti, un sacchetto con 20 grammi di marijuana, pronta per lo spaccio.

Un arresto dopo una lite

Nella notte, in centro storico, gli agenti sono intervenuti per una lite tra due persone. Un terzo uomo, estraneo alla discussione, ha interferito con aggressività.

Invitato a salire sull’auto di servizio per essere identificato in Questura, ha reagito colpendo un poliziotto al volto con un pugno e spingendolo con forza. Anche le due persone coinvolte inizialmente hanno opposto resistenza agli agenti.

I provvedimenti

I tre sono stati bloccati e accompagnati in Questura. Il più aggressivo, un cittadino di 19 anni, con precedenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato nella Casa circondariale.

I due restanti cittadini, entrambi di 29 anni, sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’agente ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

IPA