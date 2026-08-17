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Un 35enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che, armato di cocci di vetro, ha seminato il panico tra i passanti nel centro di Catania. L’uomo, dopo una lite con un amico, è stato fermato dalla Polizia di Stato grazie alle segnalazioni dei cittadini, che hanno permesso un intervento rapido e risolutivo.

La segnalazione a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Etnea, una delle principali arterie del centro di Catania.

Numerosi cittadini hanno allertato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un uomo che, brandendo cocci di vetro, urlava e molestava i passanti. L’allarme lanciato ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente, individuando il soggetto in Piazza Stesicoro.

Il controllo e la reazione improvvisa

Una volta raggiunto, il 35enne sembrava essersi calmato e ha iniziato a dialogare con gli agenti, spiegando di aver perso il controllo a seguito di una lite con un amico.

Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha improvvisamente afferrato una bottiglia di vetro, l’ha rotta e ha minacciato i poliziotti con uno dei cocci, arrivando anche a ferirsi da solo a una mano.

L’uso del taser e la denuncia

Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma, l’uomo si è scagliato contro di loro, costringendo i poliziotti a ricorrere all’utilizzo del taser, come previsto dal protocollo operativo in situazioni di pericolo.

Dopo essere stato immobilizzato, il 35enne è stato condotto negli uffici della Questura, dove è stato identificato e sottoposto a visita medica per la ferita riportata.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato ha sottolineato che, al momento, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini e ha visto una pronta risposta delle forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione alla normalità senza ulteriori conseguenze per i passanti.

L’intervento degli agenti è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che non hanno esitato a segnalare la situazione di pericolo. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza delle segnalazioni tempestive per garantire la sicurezza nelle aree più frequentate della città.

L’episodio avvenuto in via Etnea e conclusosi in Catania evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel prevenire e gestire situazioni di emergenza.

IPA