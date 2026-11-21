Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Catania la polizia ha fermato un 55enne che, nei pressi di via Ingegnere, avrebbe minacciato i passanti facendo roteare una grossa catena. Gli agenti lo hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’intervento della Polizia in via Ingegnere a Catania

Il protagonista è un pluripregiudicato catanese che, in strada, ha brandito una catena minacciando le persone presenti.

Il soggetto indossava una giacca mimetica e ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo anche dopo l’arrivo di una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona.

La denuncia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a bloccare l’uomo nonostante la sua scarsa collaborazione, prima che potesse colpire qualcuno dei passanti. La catena è stata recuperata e sequestrata.

Il 55enne non ha fornito spiegazioni per il proprio comportamento ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Polizia di Stato