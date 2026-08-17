Paura al decollo del volo Vietnam Airlines a Monaco, coda colpisce la pista: cos'è il tailstrike e i rischi

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Nessun ferito, ma tanta paura per i passeggeri del volo Vietnam Airlines che avrebbe dovuto portarli da Monaco, in Germania, a Hanoi, in Vietnam. Il velivolo ha avuto un problema al momento del decollo ed è stato costretto a sorvolare l’aeroporto per circa due ore prima di poter tornare a terra. La causa dell’incidente è stato un tailstrike, che si verifica quando la coda dell’aereo urta contro il suolo.

L’incidente del volo Vietnam Airlines

Inizialmente Vietnam Airlines aveva parlato di generici “problemi tecnici”, ma i video apparsi sui social svelano quando accaduto al Boeing 787-9 in partenza da Monaco.

In fase di decollo, la coda dell’aereo ha urtato contro il suolo, causando gravi problemi anche gli pneumatici.

Una volta in volo, l’aereo ha iniziato a segnalare preoccupanti problemi di pressione, dimostrandosi incapace di compiere il viaggio intercontinentale in programma.

Il velivolo ha continuato a sorvolare la zona sud dello scalo tedesco per circa due ore, per scaricare carburante e, alleggerito, essere in grado di tornare a terra senza rischi.

Nessun ferito all’aeroporto di Monaco

Non vi è stato alcun ferito, né tra i membri dell’equipaggio né tra i passeggeri a bordo.

La compagnia aerea ha organizzato soluzioni alternative per i viaggiatori, offrendo alloggio, vitto e transferimenti via terra a chi era in attesa del volo sostitutivo.

Una volta atterrato, l’aeromobile non è stato in grado di uscire dalla pista, dove è rimasto bloccato.

Vietnam Airlines, fa sapere Reuters, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità competenti per ispezionare il velivolo e ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Cos’è un tailstrike

Il volo Vietnam Airlines ha subito ciò che viene definito tailstrike, letteralmente “colpo di coda”.

Si tratta, così come suggerito dal nome, di un urto tra la parte posteriore della fusoliera dell’aereo e la pista.

Si verifica durante le fasi di decollo e atterraggio a causa di un angolo di beccheggio troppo elevato rispetto al suolo.

Le cause possono risiedere in errori umani: con il pilota che solleva il muso dell’aereo troppo rapidamente o cerca di atterrare all’inizio della pista.

Il tail strike può anche essere causato da fattori come raffiche o variazioni di vento improvvise e sbilanciamento del carico a bordo.