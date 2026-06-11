Paura al pronto soccorso di Frosinone, 35enne in stato di agitazione aggredisce una guardia giurata: l'epilogo
Un 35enne di Alatri è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo un'aggressione al pronto soccorso di Frosinone.
Una denuncia per danneggiamento aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone. Un 35enne residente ad Alatri è stato segnalato per comportamenti violenti e condotto in Questura, dove è stato denunciato a piede libero.
- L'intervento a Frosinone
- I fatti accaduti al pronto soccorso
- Il contesto: sicurezza e ordine pubblico
L’intervento a Frosinone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11.30.
Una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone è stata chiamata a intervenire presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani, a seguito della segnalazione di un soggetto in evidente stato di agitazione.
I fatti accaduti al pronto soccorso
Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato la persona segnalata. Secondo quanto ricostruito, il 35enne avrebbe causato il danneggiamento di una porta e si sarebbe reso responsabile di aggressione ai danni di una guardia giurata in servizio presso la struttura sanitaria.
L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare il responsabile. L’uomo, residente nel comune di Alatri, risulta già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia. In particolare, il 35enne è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l’ordine pubblico e contro la pubblica amministrazione. Dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.
Il contesto: sicurezza e ordine pubblico
L’episodio avvenuto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e sulla prontezza di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.
La collaborazione tra personale sanitario e polizia si è rivelata fondamentale per gestire l’emergenza e tutelare l’incolumità di operatori e cittadini presenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.