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Una denuncia per danneggiamento aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone. Un 35enne residente ad Alatri è stato segnalato per comportamenti violenti e condotto in Questura, dove è stato denunciato a piede libero.

L’intervento a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11.30.

Una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone è stata chiamata a intervenire presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani, a seguito della segnalazione di un soggetto in evidente stato di agitazione.

I fatti accaduti al pronto soccorso

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato la persona segnalata. Secondo quanto ricostruito, il 35enne avrebbe causato il danneggiamento di una porta e si sarebbe reso responsabile di aggressione ai danni di una guardia giurata in servizio presso la struttura sanitaria.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare il responsabile. L’uomo, residente nel comune di Alatri, risulta già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia. In particolare, il 35enne è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l’ordine pubblico e contro la pubblica amministrazione. Dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.

Il contesto: sicurezza e ordine pubblico

L’episodio avvenuto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e sulla prontezza di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

La collaborazione tra personale sanitario e polizia si è rivelata fondamentale per gestire l’emergenza e tutelare l’incolumità di operatori e cittadini presenti.

IPA