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Un arresto e due persone ferite, questo il bilancio di un episodio di aggressione avvenuto presso il pronto soccorso di Piacenza. Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver colpito con calci e pugni un infermiere e una guardia giurata, mentre chiedeva spiegazioni sul ricovero della compagna.

Intervento della Polizia al pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio del 31 luglio la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Il personale sanitario aveva segnalato una situazione di grave pericolo: un individuo in evidente stato di agitazione stava mettendo a rischio l’incolumità degli operatori con una violenta aggressione.

L’identificazione dell’aggressore

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo responsabile dei fatti. Si tratta di un piacentino di 40 anni, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la giustizia, contro la Pubblica Amministrazione, contro la libertà individuale e contro la pubblica incolumità.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si era presentato all’ingresso del pronto soccorso in uno stato di forte agitazione, rivolgendosi con tono minaccioso alla guardia giurata per ottenere informazioni sul ricovero della compagna, una donna straniera di 38 anni residente a Piacenza.

La dinamica dell’aggressione

Nonostante i tentativi della guardia giurata di tranquillizzare l’uomo e rassicurarlo che avrebbe preso informazioni sulla situazione della compagna, la tensione è rapidamente degenerata.

L’uomo si è scagliato contro un infermiere, colpendolo al volto con degli schiaffi e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. La guardia giurata, intervenuta in difesa del collega, è stata a sua volta colpita con pugni e calci, riportando lesioni refertate con 10 giorni di prognosi.

L’arresto e le misure cautelari

L’aggressore è stato accompagnato in Questura, dove dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto per lesioni a personale sanitario e alla guardia giurata, in base all’articolo 583 quater comma 2 del codice penale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito per direttissima.

La decisione del giudice

A seguito dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma per l’uomo, che dovrà ora presentarsi regolarmente presso gli uffici di polizia.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza, sottolineando ancora una volta i rischi a cui sono esposti durante il servizio.

Precedenti e contesto

L’uomo arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati che vanno dai reati contro il patrimonio a quelli contro la giustizia e la pubblica incolumità. L’episodio di aggressione al pronto soccorso si inserisce in un contesto di crescente tensione nei confronti del personale sanitario, spesso chiamato a gestire situazioni di emergenza anche sotto la minaccia di comportamenti violenti.

IPA