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Un cittadino senegalese è stato arrestato per danneggiamento aggravato dopo aver messo a soqquadro il Pronto Soccorso di Rimini nella serata del 16 settembre. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato fermato dagli agenti dopo aver lanciato oggetti e creato scompiglio tra il personale sanitario. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio e attende ora la direttissima.

La ricostruzione dei fatti a Rimini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 19:15 del 16 settembre presso il Pronto Soccorso di Rimini.

Il personale delle volanti è intervenuto a seguito della segnalazione di un uomo agitato e molesto. L’individuo, di origine senegalese, si era presentato per ricevere cure a un labbro, dichiarando di essere stato aggredito da una persona a lui nota.

La situazione degenera: oggetti lanciati e danni agli arredi

Durante la visita medica, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo: si è alzato dal lettino, ha iniziato a urlare e ha lanciato uno sgabello verso il medico e le infermiere. Fortunatamente, nessuno è stato colpito, ma lo sgabello ha centrato un mobile destinato alla custodia dei medicinali, provocando danneggiamenti.

Non pago, il soggetto si è poi diretto verso la sala d’attesa del Pronto Soccorso pediatrico, dove ha sradicato una sedia e l’ha scagliata contro il pavimento. Successivamente ha staccato una panchina in metallo, gettandola a terra e continuando così la sua condotta violenta e distruttiva.

Personale sanitario e sicurezza costretti a mettersi al riparo

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza a mettersi in salvo per evitare conseguenze peggiori.

L’arrivo tempestivo degli agenti di Polizia ha permesso di contenere l’uomo, che è stato immobilizzato con le manette di sicurezza e caricato sull’auto di servizio.

Condotta aggressiva anche in Questura

Una volta trasportato in Questura, il cittadino senegalese ha continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi, colpendo ripetutamente con calci la porta della cella di sicurezza.

Gli agenti hanno dovuto vigilare costantemente per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza degli operatori.

Le accuse e la procedura giudiziaria

L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

È in attesa della direttissima che si terrà nella giornata odierna. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: sicurezza e tutela del personale sanitario

L’episodio avvenuto presso il Pronto Soccorso di Rimini riporta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulla necessità di garantire ambienti protetti per chi lavora in prima linea nei servizi di emergenza.

Le forze dell’ordine sono intervenute con prontezza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e assicurando il responsabile alla giustizia.

IPA