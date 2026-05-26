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Una denuncia per danneggiamento, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia. Un 49enne comasco, senza fissa dimora ma residente a Erba, è stato fermato dopo aver dato in escandescenza e aver colpito violentemente alcuni arredi della struttura, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando alle ore 16 un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Como è stato chiamato a intervenire presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia.

La segnalazione riguardava un uomo che stava creando disordini e aveva già provocato danneggiamenti ai locali del nosocomio.

L’uomo in stato di agitazione: le cause e la dinamica

Secondo quanto riferito dal personale sanitario agli agenti intervenuti, il 49enne si era presentato al pronto soccorso in evidente stato di agitazione, attribuito all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Dopo aver ricevuto le cure necessarie, era stato dimesso. Tuttavia, poco dopo, l’uomo è tornato nella struttura, inveendo contro i sanitari e manifestando una crescente aggressività, fino a colpire con forza alcuni arredi dell’ospedale.

Il fermo e i precedenti penali

Gli agenti della Squadra Volante hanno provveduto a bloccare l’uomo, che è stato successivamente accompagnato in Questura.

Dagli accertamenti è emerso che il 49enne aveva già precedenti penali e di polizia per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per minacce, lesioni, porto abusivo d’armi e ubriachezza.

L’uomo è stato quindi denunciato per danneggiamento. La Divisione Anticrimine della Questura sta ora valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti a suo carico, in considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti già registrati.

Il contesto: sicurezza e tutela del personale sanitario

L’episodio avvenuto presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia riporta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti nelle strutture ospedaliere.

Situazioni di aggressione e danneggiamento come quella verificatasi ieri rappresentano un rischio concreto e richiedono interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

Conclusioni

L’intervento della Polizia di Stato di Como ha permesso di riportare la calma all’interno del pronto soccorso e di denunciare il responsabile dei danneggiamenti. Resta ora da capire quali saranno le misure adottate nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

IPA