Paura al pronto soccorso di Torino, paziente fuori di sé afferra l'arma della guardia giurata: arrestato

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È stato arrestato un cittadino marocchino di 26 anni per lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio al termine di un intervento presso il pronto soccorso dell’ospedale Martini di Torino. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato bloccato dagli agenti dopo aver aggredito personale sanitario e aver tentato di sottrarre l’arma a una guardia giurata.

L’intervento degli agenti e la situazione al pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il pronto soccorso dell’ospedale Martini di Torino. Gli agenti del Commissariato di P.S. “San Paolo” sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa, a seguito di una segnalazione relativa a un paziente che stava assumendo un comportamento aggressivo nei confronti del personale sanitario.

Il giovane, sottoposto inizialmente alle cure mediche, ha continuato a mostrare un atteggiamento particolarmente aggressivo. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento di più operatori per contenerlo e permettere ai sanitari di proseguire con le attività di assistenza. Durante l’intervento, il 26enne ha aggredito sia verbalmente che fisicamente alcuni operatori sanitari, arrivando anche a lanciare oggetti e a tentare di allontanarsi dalla barella, oltre a provare a rimuovere autonomamente i dispositivi sanitari applicati.

Il tentativo di sottrazione dell’arma e la colluttazione

La situazione è ulteriormente peggiorata quando, una volta accompagnato all’esterno della sala emergenza, il ragazzo ha minacciato i presenti, dichiarando di voler prendere una pistola. Subito dopo, ha afferrato l’arma in dotazione alla guardia giurata in servizio presso l’ospedale e ha tentato di estrarla dalla fondina. Ne è scaturita una breve colluttazione, durante la quale la guardia giurata è riuscita a mantenere il controllo dell’arma e a impedirne la sottrazione.

L’arresto e le conseguenze

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Successivamente, il cittadino marocchino è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. “San Paolo”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato ritenuto responsabile di lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

La posizione dell’indagato

Si precisa che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto dell’episodio

L’episodio ha messo in evidenza le difficoltà che il personale sanitario e le forze dell’ordine possono incontrare in situazioni di emergenza, soprattutto quando si trovano a gestire pazienti in stato di agitazione. L’intervento coordinato degli agenti e della sicurezza interna ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per il personale che per gli altri presenti all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Martini di Torino.

IPA