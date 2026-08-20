Paura al SERD di Savona, 38enne minaccia il personale sanitario per ottenere farmaci non previsti: arrestato

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Un arresto e diverse denunce, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 a Savona, dove un uomo di 38 anni, originario della provincia di Varese, è stato fermato con l’accusa di violenza, resistenza e danneggiamento. L’uomo avrebbe minacciato il personale sanitario e gli agenti per ottenere la somministrazione di farmaci non previsti.

Intervento della Polizia al S.E.R.D. di Savona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio presso il S.E.R.D., il Servizio per le Dipendenze, di Savona.

Gli agenti della Volante sono stati chiamati a intervenire a causa di una discussione particolarmente accesa tra una donna, utente del servizio, e il personale sanitario della struttura.

L’aggressione e le minacce agli agenti

Mentre i poliziotti raccoglievano le dichiarazioni della donna coinvolta nella lite, l’uomo, che si è presentato come il suo fidanzato, si è avvicinato agli agenti.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a minacciare sia i poliziotti che il personale sanitario, promettendo ritorsioni qualora non fossero state somministrate alla compagna alcune tipologie di farmaci non previste dal protocollo medico.

Escalation di violenza e danneggiamento dell’auto di servizio

L’insistenza e l’aggressività dell’uomo hanno costretto il personale sanitario a interrompere le proprie attività. A quel punto, gli agenti hanno deciso di allontanare il trentottenne dalla struttura.

Durante questa fase, l’uomo ha avuto un’escalation di comportamenti violenti, rivolgendosi contro i poliziotti e danneggiando gravemente la portiera e gli interni dell’auto di servizio della Polizia.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato denunciato per minaccia, violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima prevista per la mattinata successiva.

Misure di prevenzione: Foglio di Via Obbligatorio

Il Questore ha disposto nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, che prevede il divieto di ritorno a Savona per 4 anni, la durata massima consentita dalla normativa vigente. Tale provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza della comunità e del personale sanitario della struttura coinvolta.

IPA