Paura all'aeroporto di Alghero, sala partenze evacuata dopo l'uso di spray urticante tra i passeggeri

Giovedì 11 dicembre la sala partenze dell’aeroporto di Alghero, in Sardegna, è stata evacuata. Qualcuno avrebbe usato uno spray urticante tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi sull’unico volo previsto in mattinata, quello delle 11:15 verso Roma Fiumicino. Paura tra i presenti, diverse persone infatti avrebbero iniziato a tossire e lacrimare. Il personale della Sogeaal, società di gestione dello scalo di Fertilia, avrebbe subito aperto le porte, facendo uscire i passeggeri all’esterno: tutti sarebbero poi stati trasferiti nell’area controlli.

L’imbarco in ritardo

Il volo da Alghero a Roma Fiumicino, stando alla comunicazione ufficiale dello scalo sardo, sarebbe slittato di appena 20 minuti.

La partenza, prevista alle 11:15, è stata rischedulata per le 11:35: alle 11:41, però, il sito dell’aeroporto riferisce che è ancora in corso l’imbarco.

Nel corso della giornata decolleranno altri due voli per Roma (15:20 e 19:30), oltre a quello per Milano Linate (21:35): al momento, gli orari sono confermati.

Record di passeggeri per Alghero nel 2025

La notizia della sala partenze evacuata arriva poche ore dopo il comunicato sui numeri del 2025 per l’aeroporto Riviera del corallo.

Da gennaio a novembre, infatti, sono stati registrati 1.678.087 passeggeri: si tratta di un nuovo record, visto che il precedente (del 2024) si era fermato a 1.677.967 viaggiatori.

Un incremento del 9,8%, superiore alla media nazionale (4,7%).

L’obiettivo del general manager di Sogeaal, Fabio Gallo, è quello di arrivare a 1,9 milioni di passeggeri nel 2026.

In aggiornamento…