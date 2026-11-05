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Ha forzato il perimetro dell’aeroporto di Bolzano in piena notte, prendendo poi il possesso di un mezzo di servizio dello scalo. La bravata si è conclusa con l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che hanno denunciato il giovane per l’intrusione non autorizzata.

L’intervento della polizia all’aeroporto

L’intervento è avvenuto attorno alle 3:40 circa di domenica 1° novembre. Gli agenti del Posto di Polizia di Frontiera hanno fermato l’uomo, che aveva raggiunto abusivamente l’area degli arrivi e delle partenze dell’aeroporto di Bolzano, attraversando il sedime aeroportuale.

Il 26enne è entrato nello scalo di Bolzano ubriaco

Le immagini della videosorveglianza hanno mostrato che, pochi minuti prima, il giovane era salito a bordo di un automezzo di servizio e aveva acceso per alcuni secondi il lampeggiante.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Squadra Volante e, in seguito, quelli della D.I.G.O.S. L’uomo, un cittadino di 26 anni, aveva un tasso alcolemico elevato; non aveva con sé armi né strumenti atti a offendere.

La denuncia

È stato quindi attivato il protocollo previsto dal piano di sicurezza antiterrorismo. La bonifica dell’intera struttura è stata svolta dagli agenti del Posto di Polizia di Frontiera, dagli Artificieri della Questura e dal Nucleo Cinofili Antiesplosivo dei Carabinieri.

Le verifiche si sono concluse alle 8:50 con esito negativo e lo scalo è stato riaperto. Poiché, a causa delle sue condizioni, il giovane non ha fornito motivazioni ritenute valide per il gesto, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio (articolo 340 c.p.), procurato allarme (articolo 658 c.p.) e ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato (articoli 260 e 682 c.p.). Sarà inoltre segnalato all’autorità civile competente per le sanzioni amministrative in materia di trasporto aereo.

IPA