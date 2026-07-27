Paura all'autogrill di Somaglia, bimbo di 2 anni e bimba di 7 mesi chiusi in auto: l'allarme dei genitori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura all’autogrill di Somaglia, dove due bambini sono rimasti accidentalmente chiusi all’interno di un’auto. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati direttamente dai genitori che si sono accorti immediatamente dell’errore. La squadra dei pompieri intervenuta è riuscita a liberare un bambino di due anni e una bambina di appena sette mesi dall’interno del veicolo. Sono stati affidati alle cure del personale sanitario, intervenuto sul posto, ma entrambi risultavano in buone condizioni di salute.

Bimbi in auto a Somaglia

Due bambini molto piccoli sono rimasti chiusi all’interno di un’autovettura all’autogrill di Somaglia, a Lodi. È accaduto domenica 26 luglio, intorno alle 9:30.

I genitori, che si sono accorti immediatamente di quanto accaduto, hanno fatto richiesta di intervento per il soccorso al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi.

Il 118 ha avvertito i vigili del fuoco e il personale sanitario in caso di necessità. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che hanno trovato i genitori nei pressi della vettura al cui interno erano presenti i due bambini.

Salvataggio dei vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido. Sono riusciti ad aprire la vettura e a liberare i due bambini di due anni e di appena sette mesi.

Non sembra si tratti di un caso di abbandono in auto, ma di un incidente. I genitori hanno tenuto le chiavi all’interno della vettura e gli sportelli si sono chiusi con dentro i due bambini piccoli.

Fortunatamente la chiamata dei genitori e l’intervento rapido della squadra dei vigili del fuoco hanno permesso ai bambini di essere estratti in tempi brevi e di ricevere immediatamente il primo soccorso. Dopo un controllo sono risultati entrambi in buone condizioni di salute e non è stato necessario nessun provvedimento sanitario.

Bambini bloccati nelle vetture: i numeri

In estate, incidenti di questo tipo sono molto pericolosi. Sempre domenica, un altro bambino è rimasto chiuso dentro un’auto nella provincia di Padova. Anche in questo caso non si è trattato di un abbandono con i genitori che vanno a fare la spesa o altri servizi, ma della chiusura centralizzata unita alla dimenticanza delle chiavi all’interno dell’auto.

Grazie all’intervento immediato si è evitato il peggio. Negli ultimi 26 anni si sono verificati 12 casi di bambini che hanno perso la vita perché lasciati in auto sotto al sole.

In alcuni casi sono incidenti facilmente risolvibili, come quello di Somaglia; in altri purtroppo sono dimenticanze di ore che portano, soprattutto nei mesi estivi, al decesso dei più piccoli.