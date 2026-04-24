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Un cittadino algerino di 32 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver dato in escandescenze presso il pronto soccorso di San Fermo della Battaglia. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato fermato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’intervento a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 15 presso il pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona molesta e aggressiva all’interno della struttura ospedaliera.

Richiesta di farmaci e comportamenti violenti

Secondo quanto riferito dal personale della sicurezza e dai medici dell’ospedale, il cittadino algerino si era presentato al nosocomio pretendendo la somministrazione di specifici farmaci.

Al rifiuto del personale sanitario l’uomo ha iniziato ad assumere atteggiamenti violenti, disturbando il regolare svolgimento delle attività di soccorso e mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

Escalation di violenza e rischio per i pazienti

L’uomo, in preda all’agitazione, ha scagliato alcune sedie contro il muro della sala d’attesa, rischiando di colpire anche alcuni anziani che si trovavano in quel momento nella zona.

L’episodio ha generato momenti di forte tensione tra i presenti e ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo.

Fuga e fermo da parte degli agenti

Dopo aver creato scompiglio all’interno del pronto soccorso, il 32enne ha tentato di darsi alla fuga. Tuttavia, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarlo rapidamente, assicurandolo all’interno dell’autovettura di servizio e conducendolo presso la Questura di Como.

Una volta in Questura, sono stati effettuati gli accertamenti di rito che hanno permesso di ricostruire il profilo dell’uomo. È emerso che il cittadino algerino era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto, immigrazione irregolare, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Inoltre, a suo carico risultavano un Divieto di Dimora nel comune di Como e provincia, nonché un rintraccio in corso.

Denuncia e possibili provvedimenti

Al termine delle procedure, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’Ufficio Immigrazione sta ora valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di ristabilire l’ordine all’interno del pronto soccorso. Resta ora da capire quali saranno i provvedimenti che l’Ufficio Immigrazione adotterà nei confronti del cittadino algerino, già destinatario di un Divieto di Dimora nel comune di Como e provincia.

IPA