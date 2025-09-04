Attentato sventato alla Festa di Santa Rosa a Viterbo? Arrestati uomini con armi ed esplosivi, il precedente

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Momenti di paura a Viterbo in occasione della festa di Santa Rosa. Due uomini di origine turca sono stati individuati e fermati, nel pomeriggio del 3 settembre, vicino all’area dove in serata si sarebbe tenuta la tradizionale festa. I due avevano un’arma automatica, una pistola, numerosi proiettili ed esplosivi.

Che cosa è successo alla festa di Santa Rosa a Viterbo

I due uomini fermati sono sconosciuti alle anagrafi italiane: sono stati fermati in una struttura ricettiva a Viterbo.

La polizia della questura di Viterbo è al lavoro per verificare se i fermati stessero in qualche modo preparando un attentato o un agguato. Non è escluso che le armi fossero merce di scambio e quindi da vendere sul mercato nero.

Il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo

Proprio nella zona di largo dei Facchini di Santa Rosa, a pochi metri dal sagrato del monastero, lo scorso anno finirono in manette diversi cittadini turchi accusati di appartenere alla cosiddetta mafia turca. Non è escluso, infatti, che anche i due appena fermato siano legati alla mafia turca.

La macchina di Santa Rosa

Per questo c’è stato un trasporto fuori tradizione per la macchina di Santa Rosa.

Il campanile trasportato dai facchini ha infatti attraversato il centro storico della città con l’illuminazione pubblica accesa e non al buio come di solito accade.

L’illuminazione è stata decisa proprio per motivi di sicurezza dopo quanto avvenuto nel pomeriggio, cosa che non ha mancato di suscitare critiche e disappunto tra alcuni presenti, fedeli alla tradizione.

La macchina, alta 28 metri e pesante oltre quintali, viene portata a spalla da 113 facchini, tra cui 11 nuove leve. Il trasporto si svolge senza l’ausilio di veicoli e rappresenta un atto di devozione collettiva che affonda le radici nel 1250, quando le spoglie di Santa Rosa furono traslate dalla chiesa di Santa Maria in Poggio al Santuario di Santa Rosa.

I complimenti di Tajani

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che era presente alla manifestazione, ha commentato l’accaduto in un post su X.

“Congratulazioni alle forze dell’ordine per l’arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dalla festa di Santa Rosa. Bene il sindaco e il prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città”, ha scritto Tajani.

Il caso di un precedente attentato

Il 3 settembre 2015, un cittadino di origini lettoni ma cresciuto a Viterbo, Denis Illarionovs, lanciò contro la macchina di Santa Rosa un ordigno rudimentale.

Per fortuna l’esplosivo non si incendiò ma sprigionò comunque una nube di fumo che rischiò di destabilizzare i facchini impegnati nel trasporto del campanile. Il 24enne fu accusato di attentato alla sicurezza pubblica.