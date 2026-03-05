Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina presso la Motorizzazione Civile di Cremona. Un cittadino nigeriano di 27 anni, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, è stato fermato dopo aver aggredito un’agente e minacciato i presenti con una bottiglia rotta, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine.

Paura alla Motorizzazione Civile di Cremona

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna presso la Motorizzazione Civile di Cremona. Il protagonista, un cittadino nigeriano di 27 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, porto di strumenti atti all’offesa, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza e lesioni stradali in stato di ebbrezza, si è presentato agli sportelli in evidente stato di alterazione.

L’uomo, saltando la fila, ha preteso con insistenza la restituzione della propria patente. Al rifiuto degli impiegati ha estratto una bottiglia di vetro dal giaccone, l’ha rotta e ha iniziato a urlare minacce di morte puntando il coccio sia verso una dipendente che verso un utente in attesa. Quest’ultimo è riuscito a evitare il tentativo di aggressione.

L’intervento della sicurezza e della Polizia

Un addetto alla sicurezza della Motorizzazione ha prontamente fatto evacuare la sala d’attesa, lasciando l’uomo da solo. Nel giro di pochi istanti sul posto sono arrivati due equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona. Gli agenti hanno più volte intimato al soggetto di deporre l’arma improvvisata, anche puntando il TASER, ma l’uomo ha ignorato gli ordini.

Si è reso quindi necessario l’uso del TASER per tentare di immobilizzarlo. Tuttavia il cittadino nigeriano si è rapidamente ripreso e si è scagliato contro un’agente di Polizia, identificata come Carlotta, colpendola alla schiena con il coccio della bottiglia. Gli agenti hanno dovuto ricorrere nuovamente al TASER per riuscire a disarmare e bloccare definitivamente l’aggressore.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato poi condotto all’esterno della Motorizzazione e, non senza difficoltà, fatto salire sull’auto della Polizia di Stato per essere accompagnato presso gli uffici della Questura di Cremona. Dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa e interruzione di pubblico servizio.

L’agente Carlotta ha riportato una lieve ferita alla schiena, fortunatamente attutita dagli indumenti della divisa che sono rimasti lacerati ma hanno evitato conseguenze più gravi.

Le misure amministrative

Il Questore di Cremona ha immediatamente avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno ai fini di un definitivo rimpatrio dello straniero, in seguito alla gravità dei fatti e ai precedenti penali dell’uomo.

Per ulteriori dettagli e per visionare il video dell’intervento, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

