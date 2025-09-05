Paura alla processione a Pico vicino Frosinone, palo crolla tra i fedeli e tragedia sfiorata: il video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un lampione è caduto sulla strada durante il passaggio di una processione religiosa a Pico, in provincia di Frosinone. Il palo d’acciaio è caduto nello spazio tra due fedeli e nessuno è rimasto ferito. In un video girato da un balcone di una casa vicina si nota un uomo che tocca leggermente il lampione, causandone la caduta.

Lampione sulla processione a Pico

Durante una processione religiosa in onore di Sant’Antonio, tenutasi a Pico, in provincia di Frosinone, un lampione è caduto improvvisamente sulla strada, mancando di poco i fedeli che stavano sfilando.

La lampada del lampione è andata in frantumi al contatto con l’asfalto, spegnendosi e lasciando nel buio le molte persone che stavano camminando per le strade del paese.

Negli attimi immediatamente successivi ci sono state urla e molta paura. Si è però presto capito che il palo del lampione non aveva colpito nessuno e che non c’erano stati feriti.

Il video della caduta del lampione

La dinamica dell’incidente è stata chiarita da un video che è stato girato dalla finestra di una casa che si trova nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente. Il filmato è poi stato pubblicato sui social.

Nelle immagini si vede un uomo a piedi che, superando la processione, svolta per evitare il lampione e lo tocca leggermente con la mano sinistra, senza però appoggiarsi o strattonare il palo in maniera particolarmente violenta.

Il lampione perde immediatamente stabilità e si schianta a terra. Negli attimi successivi i fedeli rimangono quasi completamente al buio, illuminati solo dalle candele che alcuni di loro portavano.

L’intervento dei carabinieri

Subito dopo l’incidente sono intervenuti sul posto i carabinieri, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto con esattezza e assicurarsi che tutte le persone presenti stessero effettivamente bene.

Il Comune di Pico ha anche fatto immediatamente intervenire alcuni operai, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il lampione che bloccava la strada su cui era caduto.

Sono in corso accertamenti per capire quali siano state le cause dell’incidente e se il lampione fosse già pericolante prima della serata in cui ha ceduto.