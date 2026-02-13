Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri presso la stazione San Giovanni di Como. Un giovane di 22 anni, cittadino egiziano residente a Milano, è stato segnalato alle autorità dopo una violenta lite con un altro uomo.

Violenta lite a Como

L’intervento è stato richiesto dagli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Como. Una volante si è recata presso la stazione San Giovanni in seguito alla segnalazione di una lite particolarmente accesa tra due cittadini stranieri.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti il giovane egiziano di 22 anni e un uomo marocchino di 31 anni avrebbero avuto un alterco per motivi personali di poco conto. La discussione è rapidamente degenerata, trasformandosi in una colluttazione fisica caratterizzata da calci e pugni. Successivamente il 22enne avrebbe minacciato il suo rivale con un cacciavite, trovato poi nello zaino insieme a una forbice.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, già presenti sul posto, sono riusciti a sedare la lite prima dell’arrivo della volante. Dopo aver raccolto le dichiarazioni dei due coinvolti e le testimonianze dei presenti entrambi sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Al termine degli accertamenti il 22enne egiziano, incensurato e regolarmente soggiornante in Italia, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere. La vittima, il 31enne marocchino, ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia.

La stazione San Giovanni di Como è un luogo già noto per la presenza di numerosi viaggiatori e per la costante attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e dei pendolari.

