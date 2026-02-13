Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enne
Denunciato un 22enne egiziano per minaccia aggravata dopo una lite con un 31enne marocchino alla stazione di Como San Giovanni.
Una denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri presso la stazione San Giovanni di Como. Un giovane di 22 anni, cittadino egiziano residente a Milano, è stato segnalato alle autorità dopo una violenta lite con un altro uomo.
Violenta lite a Como
L’intervento è stato richiesto dagli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Como. Una volante si è recata presso la stazione San Giovanni in seguito alla segnalazione di una lite particolarmente accesa tra due cittadini stranieri.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti il giovane egiziano di 22 anni e un uomo marocchino di 31 anni avrebbero avuto un alterco per motivi personali di poco conto. La discussione è rapidamente degenerata, trasformandosi in una colluttazione fisica caratterizzata da calci e pugni. Successivamente il 22enne avrebbe minacciato il suo rivale con un cacciavite, trovato poi nello zaino insieme a una forbice.
L’intervento della Polizia
Gli agenti della Polizia Ferroviaria, già presenti sul posto, sono riusciti a sedare la lite prima dell’arrivo della volante. Dopo aver raccolto le dichiarazioni dei due coinvolti e le testimonianze dei presenti entrambi sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.
Al termine degli accertamenti il 22enne egiziano, incensurato e regolarmente soggiornante in Italia, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere. La vittima, il 31enne marocchino, ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia.
La stazione San Giovanni di Como è un luogo già noto per la presenza di numerosi viaggiatori e per la costante attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e dei pendolari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.