Paura alle Universiadi per Lorenzo Bonicelli, in coma farmacologico dopo la caduta dagli anelli

Grave infortunio per l’azzurro di 23 anni Lorenzo Bonicelli durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle Universiadi Estive di Essen. Sul sito della Federginnastica spiegano che l’atleta “è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione”. L’ex direttore della federazione internazionale (FIG), Steve Butcher ha fatto sapere che il giovane è in coma farmacologico dopo un intervento alle vertebre cervicali.

L’infortunio di Lorenzo Bonicelli alle Universiadi

Lorenzo Bonicelli, atleta originario di Abbadia Lariana (Lecco), è stato “immediatamente soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI” si legge nel comunicato della Federginnastica.

Il 23enne è stato trasportato al vicino Policlinico universitario e lo staff tecnico della Nazionale “visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione”.

IPA

Lorenzo Bonicelli ai Campionati Nazionali Assoluti Ginnastica Artistica nel 2024

Come sta Lorenzo Bonicelli

L’incidente è avvenuto il 23 luglio 2025 e l’ospedale non ha ancora pubblicato bollettini medici.

Un unico aggiornamento sulle condizioni di salute di Bonicelli è arrivato da Steve Butcher, ex direttore sportivo della Federazione internazionale di ginnastica (Fig).

“Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico (alle vertebre cervicali). Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni”, ha scritto su Facebook. Butcher ha poi aggiunto un messaggio di incoraggiamento: “Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!”.

Anche il tecnico Paolo Bucci dalla Croazia, paese nel quale la Nazionale giovanile di artistica sta gareggiando al Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha espresso vicinanza “alla famiglia di Lorenzo Bonicelli e a lui personalmente, sperando che tutto si risolva per il meglio”.

Chi è Lorenzo Bonicelli

Lorenzo Bonicelli è uno studente di Economia presso l’Università Mercatorum. Fa parte della società Ghislanzoni Gal e ha preso parte per la prima volta alle gare internazionali nel 2017 partecipando alla Austrian Future Cup.

Nel 2019 ha ottenuto il bronzo di squadra ai Mondiali giovanili di Gyor, in Ungheria e successivamente si è guadagnato la chiamata ai Mondiali di Anversa del 2023. In Belgio aveva festeggiato da bordo pedana la qualificazione degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Considerato un sicuro prospetto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, non era stato incluso nel gruppo che a giugno ha disputato gli Europei di Lipsia.