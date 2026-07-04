Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati segnalati per pubblica intimidazione con uso di armi dopo aver esploso 6 colpi in aria dal parcheggio dello Sherwood Festival. L’episodio, avvenuto nella serata di venerdì 3 luglio, ha visto l’intervento immediato della Polizia di Stato, che ha fermato i responsabili in via Altichiero. I due, un 22enne e un 21enne, sono stati trovati in possesso di una pistola a salve e di 32 cartucce. Il conducente è risultato positivo all’alcol test e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Le misure di prevenzione sono state attivate dal Questore della provincia di Padova.

Paura allo Sherwood Festival di Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dalle segnalazioni di numerosi cittadini che hanno assistito alla scena nel parcheggio dello Sherwood Festival di Padova, tra via Nereo Rocco e via Altichiero.

Alle ore 19.30 di venerdì 3 luglio, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto diverse chiamate da parte di cittadini allarmati. Questi hanno riferito di aver visto una BMW bianca con due giovani a bordo che, transitando nell’area del festival, hanno esploso 6 colpi di pistola in aria, generando panico tra i presenti. Alcune persone, spaventate, si sono riparate dietro manufatti stradali e new jersey per proteggersi da eventuali pericoli.

L’intervento della Polizia

Immediatamente sono state inviate sul posto due pattuglie delle Volanti e due della Squadra Mobile. Gli agenti, grazie ai numeri parziali della targa forniti dai testimoni, sono riusciti a identificare il veicolo, intestato a un 22enne padovano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

La BMW è stata rintracciata in via Altichiero, nei pressi di un bar, dove i due giovani sono stati bloccati e sottoposti a controllo.

Il controllo e i sequestri

Durante la perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di una riproduzione di pistola semiautomatica calibro 9 a salve con caricatore inserito e una cartuccia calibro .308 Winchester, munizionamento da caccia.

Nel baule dell’auto sono state rinvenute altre 32 cartucce a salve. Il passeggero, un 21enne residente a Rubano, è stato identificato dagli agenti.

Alcol test e provvedimenti amministrativi

Il conducente della BMW, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito positivo. Di conseguenza, l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Inoltre, essendo uno dei due giovani titolare di porto di fucile per uso caccia, si è proceduto al ritiro cautelativo delle armi in suo possesso.

Le accuse e le misure di prevenzione

Al termine degli accertamenti, entrambi i giovani sono stati condotti in Questura e segnalati per il reato di pubblica intimidazione con uso di armi, ai sensi dell’articolo 421-bis del codice penale, come previsto dal Decreto Caivano.

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione Polizia Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione personali, tra cui il foglio di via obbligatorio e l’avviso orale.

IPA