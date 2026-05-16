Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane tifoso di Carpi, accusato di aver lanciato un fumogeno durante una partita di calcio a Ravenna, ha ricevuto un provvedimento di DASPO aggravato. Il divieto, che durerà cinque anni, è stato disposto dal Questore dopo che il ragazzo è stato individuato come responsabile del gesto pericoloso avvenuto durante l’incontro tra Ravenna FC e Carpi. La misura prevede anche l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia prima e dopo le partite della squadra carpigiana.

Fumogeni durante una partita a Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono al 7 febbraio scorso, quando allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna si è disputata la partita di Serie C tra Ravenna FC e Carpi.

Durante l’incontro, nel settore Curva Sud occupato dai tifosi ospiti, sono stati accesi alcuni fumogeni. Uno di questi è stato lanciato fino alla recinzione del terreno di gioco, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere il fumogeno e scongiurare conseguenze più gravi.

Il procedimento penale e amministrativo

Le indagini condotte dalla D.I.G.O.S della Questura di Ravenna hanno consentito di individuare il presunto autore del lancio di materiale pericoloso.

Si tratta di un giovane residente a Carpi, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, come previsto dall’articolo 6-bis della legge 401/1989. Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Un precedente analogo e il primo DASPO

Nel frattempo, il giovane è stato denunciato per un episodio analogo, avvenuto successivamente in uno stadio di un’altra provincia. In quell’occasione, il Questore della provincia interessata ha emesso nei suoi confronti un primo provvedimento di DASPO, vietandogli l’accesso agli stadi.

Alla luce dei fatti e della recidiva, il Questore di Ravenna ha disposto un nuovo provvedimento aggravato. Il giovane non potrà frequentare gli stadi per cinque anni e dovrà presentarsi presso l’ufficio di polizia prima e dopo ogni partita della squadra di Carpi. Questa prescrizione è stata convalidata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna.

La convalida del Tribunale

Il Tribunale di Ravenna ha confermato la legittimità della misura, ritenendo integrati i presupposti per l’applicazione dell’obbligo di presentazione.

La legge prevede infatti che, in caso di emissione di un DASPO sportivo, scatti automaticamente anche questa ulteriore prescrizione nei confronti della persona già destinataria di un analogo provvedimento.

IPA