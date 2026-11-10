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È stato bloccato nella notte in via Pasteur, subito dopo essere uscito da una pizzeria di via Golino. L’intervento della Polizia, avvenuto a Verona in zona Borgo Roma, si è concluso con l’arresto di un 21enne accusato di furto aggravato.

L’allarme in una pizzeria di Verona

L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il titolare ha chiamato la Centrale Operativa della Questura per segnalare rumori sospetti. Il padre, che abita nell’appartamento sopra la pizzeria, aveva sentito infrangersi alcuni vetri e lo aveva avvertito.

Il proprietario ha visto una persona incappucciata e vestita di nero uscire da una finestra. Gli agenti delle Volanti l’hanno raggiunta e bloccata in via Pasteur, a poche centinaia di metri dall’attività.

Durante la perquisizione hanno trovato nel giubbotto un paio di occhiali da vista, una forbice, due taglierini, un orecchino da donna e una collanina d’argento. Gli oggetti, riconosciuti come proprietà del titolare, gli sono stati restituiti.

Il sopralluogo e gli accertamenti

Il sopralluogo ha permesso di ricostruire che il giovane sarebbe entrato rompendo il vetro di una finestra. All’interno avrebbe rovistato tra i mobili e danneggiato il registratore di cassa nel tentativo di aprirlo, senza trovare denaro.

Dagli accertamenti svolti negli uffici di Lungadige Galtarossa è emerso che era già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Verona. Il giovane non aveva inoltre rispettato l’ordine del Questore di lasciare l’Italia.

Il provvedimento

Il ragazzo è stato arrestato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana.

La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, che valuterà eventuali provvedimenti di competenza.

IPA