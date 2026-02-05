Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con il sequestro di armi e sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei boschi tra Morazzone, Castiglione Olona e Gornate nel Varesotto. Un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un machete durante un intervento finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.

L’operazione in provincia di Varese

Nel tardo pomeriggio di ieri la Squadra Mobile di Varese, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Castiglione Olona, ha effettuato un blitz in un’area boschiva situata tra i Comuni di Morazzone, Castiglione Olona e Gornate.

L’operazione è stata pianificata nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che da tempo interessa la zona.

Scoperto un bivacco nascosto nella vegetazione

Durante il controllo gli agenti hanno individuato un bivacco ben celato tra la fitta vegetazione. All’interno della tenda si trovava un uomo, successivamente identificato come cittadino straniero e irregolare sul territorio nazionale.

Alla vista delle forze dell’ordine il soggetto ha reagito in modo violento, impugnando un machete dalla lama di oltre 30 cm e minacciando gli operatori di polizia.

Minacce e tentativo di aggressione agli agenti

L’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha cercato di aggredire gli agenti con l’arma bianca.

Grazie alla prontezza e alla professionalità delle forze dell’ordine la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo e il soggetto è stato immobilizzato e tratto in arresto.

Sequestrati armi e droga durante la perquisizione

La successiva perquisizione della tenda ha portato al rinvenimento di un secondo coltello, diverse dosi di cocaina ed eroina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, confermando la natura dell’attività illecita svolta all’interno del bivacco.

Le accuse e il trasferimento in carcere

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio, possesso di arma bianca e inottemperanza ai provvedimenti di espulsione.

Dopo la convalida dell’arresto con rito direttissimo, il giudice ha disposto il trasferimento dell’indagato in carcere.

