Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro giovani sono stati fermati e tre pistole sono state sequestrate dopo un grave episodio avvenuto nella tarda mattinata a Crotone, dove sono stati esplosi 22 colpi d’arma da fuoco davanti a un istituto superiore. L’azione, che ha destato forte allarme tra la popolazione e gli studenti, è stata seguita da immediate ricerche coordinate dalla Questura. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni del gesto, con particolare attenzione a possibili collegamenti con il traffico di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando quattro giovani provenienti dalla provincia sono arrivati in città a bordo di un’autovettura. Armati di pistola, hanno esploso 22 colpi in aria davanti a un Istituto di Istruzione Superiore, seminando il panico tra gli studenti e la cittadinanza. Dopo aver compiuto il gesto, i responsabili si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e generando un clima di forte preoccupazione.

La risposta delle forze dell’ordine

Ricevuta la segnalazione presso la Sala Operativa della Questura, è stato immediatamente attivato il piano di ricerca predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Dr Renato Panvino, per fronteggiare eventi di particolare gravità. Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto della Squadra Volante, hanno effettuato numerosi controlli nelle aree circostanti il luogo dell’accaduto. Parallelamente, la Polizia Stradale ha avviato ricerche mirate lungo la strada statale 106, principale collegamento tra i paesi della provincia e il capoluogo, bloccando le arterie di ingresso e di uscita dalla città.

L’individuazione e il fermo dei sospetti

Durante i servizi di controllo, una pattuglia della Squadra Mobile ha individuato un’autovettura con a bordo i sospetti. Gli agenti hanno adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare sia il personale in servizio sia i cittadini presenti nell’area. La strada è stata sbarrata e il veicolo bloccato, consentendo agli operatori di immobilizzare tutti gli occupanti. Nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta una pistola a salve con caricatore contenente 4 proiettili in un borsello appartenente a uno dei passeggeri, mentre altri 4 proiettili inesplosi sono stati trovati addosso a due degli altri giovani.

Il sequestro delle armi

La perquisizione è stata estesa al veicolo, dove nel cofano sono state trovate altre 2 pistole a salve. Una di queste era dotata di un caricatore con 4 proiettili, mentre l’altra ne conteneva 5. Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate dagli agenti, che hanno così impedito ulteriori possibili azioni pericolose.

Le indagini e le ipotesi investigative

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone diretta dal Dr Domenico Guarascio, sono attualmente in corso per chiarire le reali motivazioni che hanno spinto i giovani a compiere un gesto così grave. Gli investigatori stanno valutando diversi scenari, senza escludere un possibile collegamento con il traffico di sostanze stupefacenti o altre ipotesi. L’episodio ha suscitato particolare allarme sociale, soprattutto per la scelta del luogo – un istituto scolastico – e per la presenza di numerosi studenti nelle aule al momento degli spari.

IPA