Un arresto per maltrattamenti contro familiari e conviventi: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Baucina, Palermo. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la moglie e il figlio minorenne nella loro abitazione. L’episodio si è verificato alla presenza dei figli e ha richiesto l’intervento dei sanitari. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto il divieto di avvicinamento alle vittime e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Un caso di maltrattamenti a Baucina vicino Palermo

L’episodio si è verificato presso l’abitazione dell’indagato a Baucina (Palermo). I militari della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Ciminna, sono intervenuti dopo che l’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto. L’aggressione è avvenuta nonostante la presenza in casa dei figli minorenni.

Durante la violenta lite uno dei figli della coppia ha tentato di difendere la madre. In risposta, il padre avrebbe colpito il ragazzo al capo utilizzando una bottiglia di vetro. L’azione ha aggravato ulteriormente la situazione, rendendo necessario l’intervento dei sanitari per prestare soccorso sia alla donna che al giovane.

Condizioni delle vittime e prognosi

La moglie e il figlio minorenne sono stati affidati alle cure del personale sanitario. I medici hanno emesso una prognosi di 20 giorni per il ragazzo a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. Le condizioni della donna non sono state dettagliate, ma anch’essa ha ricevuto assistenza medica.

Il 50enne è stato arrestato dai Carabinieri e trasferito inizialmente presso la casa circondariale di Termini Imerese. In seguito il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale competente ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime con applicazione del braccialetto elettronico.

