Paura in Qatar per l'attacco dell'Iran alle basi Usa, il video dei clienti in fuga dal centro commerciale

44 secondi. È la durata di un filmato che immortala una delle tante conseguenze dell’attacco dell’Iran contro le basi Usa in Qatar: nel video si vedono i clienti di un centro commerciale fuggire terrorizzati dopo le esplosioni. 10 missili sono stati lanciati su Al Udeid che conta più di 10 mila soldati oltre alle forze alleate.

Il video dopo l’attacco in Qatar

TgCom24 ha mandato in onda le immagini girate all’interno di un centro commerciale in Qatar dopo l’attacco dell’Iran contro le basi Usa.

Nel filmato vediamo le persone fuggire all’interno della struttura, i bambini stretti ai loro genitori e i carrelli della spesa usati come mezzi di trasporto per mettere al sicuro i più piccoli.

Le urla concitate occupano l’intera durata del documento, voci che tradiscono una crescente paura per quanto sta succedendo nel pomeriggio di lunedì 23 giugno, quando i missili iraniani hanno raggiunto la base statunitense di Al Udeid.

Una rappresaglia, ovviamente, dopo l’entrata in scena degli Usa nello scenario di guerra del Medio Oriente. Dall’Italia sono emerse le preoccupazioni per i militari stanziati nelle basi americane.

L’attacco dell’Iran contro le basi Usa

Nel pomeriggio di lunedì 23 giugno l’Iran ha attaccato la base Usa di Al Udeid, alle porte del Qatar, come rappresaglia dell’entrata in scena di Washington nel conflitto tra Teheran e Tel Aviv.

Le Guardia Rivoluzionarie, in una nota, hanno confermato che si tratta di un "messaggio delle forze armate iraniane alla Casa Bianca e ai suoi alleati". Il messaggio è che "l’Iran non lascerà che alcuna aggressione alla sua sovranità, integrità territoriale e sicurezza nazionale resti senza risposta". Infine, la nota sottolinea che "il tempo del mordi e fuggi è passato".

L’apprensione per i militari italiani e la risposta di Guido Crosetto

Dopo l’attacco iraniano contro le basi Usa è cresciuta la preoccupazione per i militari italiani stanziati in Libano, Kuwait, Iraq e sul Mar Rosso.

Su questo aspetto è intervenuto il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota inviata all’Ansa e ha riferito che i militari italiani "hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso, laddove necessario, lo spostamento preventivo in aree sicure", e che "tutto il personale è quindi al sicuro e non si registrano conseguenze né criticità per i nostri militari impiegati nelle missioni internazionali".