Paura in strada a Gela, arrestato per tentato omicidio dopo aver provato a sgozzare una donna con un coltello

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia a Gela con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito una donna di 75 anni. L’uomo ha sorpreso la vittima alle spalle e ha provato a sgozzarla con un coltello da cucina, trascinandola poi a terra. La donna è sopravvissuta soltanto perché l’aggressore ha impugnato l’arma dalla parte liscia.

Aggressione in strada a Gela

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nel pomeriggio dello scorso 8 settembre lungo via Cicerone, nel centro di Gela.

Un uomo di 42 anni, pregiudicato e già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, stava percorrendo la via a piedi quando ha incrociato un’anziana donna di 75 anni che camminava nella direzione opposta.

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Dopo aver invertito il senso di marcia, l’aggressore l’ha seguita di nascosto fino ad avvicinarsi alle sue spalle: a quel punto l’ha afferrata al collo con la mano sinistra, tentando di sgozzarla con un coltello da cucina impugnato nella mano destra. L’uomo ha poi strattonato la vittima trascinandola a terra e continuando a colpirla alla testa prima di darsi alla fuga.

Le ferite riportate dalla vittima

La settantacinquenne, soccorsa subito dopo l’assalto, ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in quindici giorni. Le conseguenze non sono state ben più gravi poiché l’aggressore, nel tentativo di colpirla, aveva impugnato il coltello dalla parte liscia.

Le indagini per risalire al responsabile, condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

L’analisi dei filmati ha consentito agli agenti di riconoscere immediatamente il quarantaduenne, figura già nota alle Forze dell’Ordine per i propri precedenti.

Le indagini della Polizia e l’arresto per tentato omicidio

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, il Gip del Tribunale di Gela ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere su richiesta della Procura.

All’uomo, oltre al reato di tentato omicidio, è stato contestato anche il porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

Dopo l’esecuzione del provvedimento e le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso un istituto penitenziario provvisto di reparto psichiatrico, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria.