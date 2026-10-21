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Tre persone sono finite in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri, riguarda un 23enne domiciliato a Ozzano dell’Emilia (Bologna) e due 25enni residenti a Bologna. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini condotte su un’irruzione avvenuta all’interno di un appartamento situato in via Alessandro Stoppato.

La rapina ai coinquilini a Bologna

I fatti sono avvenuti poco dopo le 2 notte del 18 febbraio. Secondo la ricostruzione, alcuni malviventi vestiti di nero, con il volto coperto e armati di pistola, machete e coltello, si sono fatti aprire la porta con una scusa e hanno messo a segno una rapina ai danni dei coinquilini dell’appartamento di via Alessandro Stoppato, a Bologna.

Il gruppo ha portato via effetti personali, alcune centinaia di euro e un monopattino elettrico, tenendo le vittime sotto la costante minaccia delle armi.

L’arrivo dei carabinieri

Spaventati dall’episodio, gli occupanti dell’appartamento hanno chiamato il 112 NUE per chiedere aiuto. Secondo le informazioni dell’Arma, tra gli affittuari non vi sarebbero feriti, né vi sarebbe stata una colluttazione con gli assalitori.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione Bologna Corticella e hanno ricostruito l’accaduto.

L’ordinanza del giudice

La Procura della Repubblica ha indagato i tre per rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti a offendere. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha accolto la richiesta del pubblico ministero e disposto la custodia cautelare in carcere.

Raggiunti dai Carabinieri della Stazione Bologna Corticella, i tre sono stati arrestati. Non è dato sapere se tra gli aggressori e i coinquilini vi fossero degli attriti, né quali fossero, più in generale, i rapporti tra le parti.

IPA