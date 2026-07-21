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Eseguito un arresto per aggressione a Licata, dove un uomo di 32 anni è stato fermato dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’episodio si è verificato in un bar del centro cittadino, dove la vittima si trovava insieme a un’amica. L’uomo, già sottoposto a misure cautelari, è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni clienti del locale. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.

L’aggressione nel bar del centro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in flagranza differita. Il protagonista della vicenda, un uomo di 32 anni, era già destinatario di una misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero l’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex moglie all’interno di un bar situato nel centro di Licata. In quel momento, la donna si trovava in compagnia di un’amica. L’uomo avrebbe quindi dato luogo a una aggressione nei confronti di entrambe le donne. La situazione è degenerata rapidamente, ma alcuni avventori presenti nel locale sono intervenuti prontamente in difesa delle vittime, riuscendo a contenere l’aggressore e a evitare conseguenze peggiori.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La Stazione dei Carabinieri di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza differita, una misura che consente di fermare il presunto responsabile anche dopo la commissione del reato, sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo attende ora l’udienza di convalida, durante la quale verrà valutata la legittimità del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti.

IPA