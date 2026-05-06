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Un giovane di Modena è stato denunciato per minaccia, danneggiamento e porto d’armi od oggetti atti ad offendere dopo una violenta lite avvenuta in un locale della zona Gramsci. Il provvedimento di DASPO Willy, della durata di 3 anni, è stato emesso dal Questore nei suoi confronti, ritenendolo pericoloso per la sicurezza pubblica.

L’intervento a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella notte del 28 marzo scorso, quando una segnalazione al numero 112 ha richiesto l’intervento della Squadra Volante presso un esercizio pubblico nella zona Gramsci di Modena.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, tutto ha avuto inizio con una lite scoppiata all’interno di un locale. Un giovane cittadino italiano di 23 anni, coinvolto nella discussione, avrebbe danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Successivamente, lo stesso individuo sarebbe rientrato nel locale, dove avrebbe minacciato gli addetti alla sicurezza brandendo un’arma da fuoco. L’uomo è stato prontamente disarmato da un operatore della vigilanza, ma è riuscito a darsi alla fuga prima dell’arrivo degli agenti.

Le indagini e l’identificazione

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Volante, si è avvalsa delle testimonianze raccolte sul posto e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Grazie a questi elementi, è stato possibile risalire all’identità dell’autore dei fatti: un cittadino italiano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento: DASPO Willy per Modena

Al termine dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, il Questore Lucio Pennella ha disposto nei confronti del giovane la misura di prevenzione atipica nota come DASPO Willy.

Il provvedimento, della durata di 3 anni, vieta all’indagato l’accesso, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 7, a esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento situati nel comune di Modena. La misura è stata adottata in quanto il soggetto è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Le motivazioni del DASPO Willy

Il cosiddetto DASPO Willy, introdotto per contrastare episodi di violenza nei luoghi di aggregazione, viene applicato in casi in cui una persona si renda protagonista di comportamenti che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel caso specifico, la gravità delle minacce e del danneggiamento, unite al porto d’armi in un contesto di assembramento, hanno portato le autorità a ritenere necessaria l’adozione della misura restrittiva.

IPA