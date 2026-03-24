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Un arresto e 1580 euro sequestrati, questo il bilancio di una rapina aggravata avvenuta nelle prime ore del mattino a Ponsacco. Un uomo di 32 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un coltello il titolare di un bar e aver sottratto l’incasso. L’operazione è stata condotta grazie a un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno intercettato il veicolo in fuga a Pisa.

Rapinato un commerciante a Ponsacco, Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, quando due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione in un bar di Ponsacco.

Sotto la minaccia di un coltello i malviventi hanno costretto il personale a consegnare l’incasso, riuscendo a sottrarre circa 5000 euro dalla cassa. Subito dopo il colpo i due si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine

La rapida attivazione di un piano di ricerche ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Pisa, supportati dalla Sezione Radiomobile, di coordinarsi efficacemente.

Le pattuglie hanno condiviso in tempo reale le informazioni utili all’individuazione dei sospetti. Grazie a questa collaborazione il veicolo in fuga è stato individuato nei pressi di Piazzale Sicilia, a Pisa.

Il fermo e la perquisizione

Una volta intercettata l’auto i militari hanno proceduto al blocco in totale sicurezza, riuscendo a fermare uno dei presunti autori prima che potesse dileguarsi.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di una busta contenente 1580 euro in contanti e di uno zainetto con all’interno un coltello con lama di 25 cm, ritenuto compatibile con quello utilizzato durante la rapina.

Le indagini e l’arresto

L’uomo, di 32 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato condotto presso la casa circondariale della città, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per identificare il complice che è riuscito a fuggire.

IPA