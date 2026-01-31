Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un episodio avvenuto nei giorni scorsi in un condominio di Domodossola. Un uomo, cittadino straniero di 32 anni, è stato identificato e denunciato dopo aver minacciato con un coltello un visitatore dello stabile senza un apparente motivo.

Paura in un condominio di Domodossola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato recentemente all’interno di un condominio di Domodossola.

La vittima, che si era recata nell’edificio per far visita a una conoscente, si è imbattuta casualmente in un residente, un uomo di 32 anni di origine straniera a lui sconosciuto.

L’aggressione verbale e fisica, poi le minacce

Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’incontro tra i due si è trasformato rapidamente in un confronto acceso. Il residente avrebbe aggredito verbalmente il visitatore, intimandogli di lasciare lo stabile poiché non residente.

Nonostante le spiegazioni fornite dalla vittima la situazione è degenerata: l’uomo è stato afferrato per un polso e, dopo essersi liberato, ha visto l’aggressore estrarre un coltello di grosse dimensioni, mentre minacciava di usarlo contro di lui.

La fuga, l’inseguimento e l’intervento della Polizia

Spaventato dalla minaccia il visitatore si è dato alla fuga, scendendo rapidamente le scale del condominio mentre veniva inseguito dall’aggressore.

Una volta fuori dallo stabile la vittima ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’identificazione e il sequestro dell’arma

Una pattuglia della Polizia di Stato appartenente al Settore di Polizia Frontiera di Domodossola è intervenuta tempestivamente sul posto.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dell’aggressore e al sequestro del coltello, riconosciuto dalla vittima come l’arma utilizzata per le minacce.

Le conseguenze legali

L’uomo, un cittadino straniero maggiorenne, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Verbania.

Le accuse a suo carico sono di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, reati per i quali dovrà rispondere davanti alla magistratura. Devono ancora essere chiariti i motivi della sua condotta e si indaga per capire se ci siano stati episodi precedenti nei confronti di altri sconosciuti.

IPA