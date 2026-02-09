Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di minaccia aggravata sono stati registrati a Lodi, dove un uomo di origine rumena è stato denunciato dopo aver minacciato di morte alcuni coinquilini con una mazza da baseball e un machete. L’episodio è avvenuto il 7 febbraio scorso in via Bocconi, come reso noto dalla Questura locale.

Paura in un appartamento a Lodi

L’intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lodi è stato richiesto dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. Un cittadino gambiano, residente nello stesso stabile, ha riferito di essere stato minacciato di morte da un condomino armato di un grosso coltello.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la vicenda si è svolta all’interno di un’abitazione di via Bocconi. Il richiedente, di origini gambiane, si trovava insieme ad altri due coinquilini quando è stato avvicinato da una coppia di condomini.

Tra questi, un uomo di origine rumena di 56 anni avrebbe prima brandito una mazza da baseball, pronunciando frasi minacciose e intimando ai vicini di non arrecare disturbo, pena l’uso dell’oggetto contro di loro.

L’escalation della minaccia

La situazione si è aggravata quando lo stesso uomo, subito dopo, ha impugnato un machete e ha continuato a minacciare i coinquilini. Una delle vittime è riuscita a riprendere la scena con il cellulare, fornendo così una prova video agli agenti intervenuti.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle vittime e visionato il video che documentava il momento della minaccia.

Hanno quindi preso contatto con il cittadino rumeno, che ha ammesso le proprie responsabilità e l’uso degli oggetti minacciosi, successivamente posti sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.

Le vittime hanno formalizzato la querela nei confronti dell’uomo. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona di via Bocconi, già teatro in passato di tensioni condominiali. La presenza di armi come una mazza da baseball e un machete ha aumentato il senso di insicurezza tra gli abitanti, che hanno espresso apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

