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Un arresto per tentata estorsione, lesioni personali e danneggiamento, questo il bilancio di un’operazione della Polizia a Lanciano (Chieti). Un uomo di 37 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, in relazione a fatti avvenuti il 24 luglio 2026 presso un esercizio pubblico della città. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe aggredito la titolare e alcuni clienti del locale, danneggiando arredi e minacciando la proprietaria per ottenere denaro.

Paura in un locale a Lanciano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 17 agosto 2026 il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano (Chieti) ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti dagli investigatori.

I fatti contestati: aggressione e minacce in un locale

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti risalgono al 24 luglio 2026, quando l’uomo avrebbe fatto irruzione in un esercizio pubblico di Lanciano. In quell’occasione, avrebbe aggredito fisicamente alcuni avventori presenti nel locale e la titolare, provocando a quest’ultima lesioni personali. Non solo: durante l’episodio, l’indagato avrebbe anche danneggiato arredi e suppellettili, creando disordine e tensione all’interno dell’attività commerciale.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando l’uomo avrebbe rivolto alla proprietaria del locale minacce esplicite, finalizzate a ottenere la consegna di una somma di denaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe prospettato ulteriori conseguenze dannose in caso di mancato pagamento, configurando così il reato di tentata estorsione.

Le indagini della Polizia

Gli accertamenti condotti dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano sono stati fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno acquisito le denunce presentate dalle persone coinvolte e raccolto informazioni testimoniali, oltre a esaminare la documentazione disponibile relativa all’episodio. Grazie a queste attività investigative, è stato possibile sottoporre all’attenzione dell’Autorità giudiziaria un quadro indiziario ritenuto sufficiente per l’applicazione della misura cautelare in carcere.

L’esecuzione della misura cautelare

Al termine delle formalità di rito, l’uomo di 37 anni è stato trasferito presso la Casa circondariale di Lanciano, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente. L’indagato dovrà ora rispondere delle accuse di tentata estorsione, lesioni personali e danneggiamento nell’ambito del procedimento penale avviato a suo carico.

IPA