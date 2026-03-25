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Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella notte del 24 marzo a Viareggio, dove un cittadino marocchino di 27 anni è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un bar del centro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dagli agenti e sottoposto a misura cautelare dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca.

Tentato furto a Viareggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del 24 marzo quando la Sala Operativa del Commissariato di Viareggio ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112.

L’allarme proveniva da un esercizio commerciale situato in via Maroncelli, nel cuore della città. Una pattuglia della Volante si è recata immediatamente sul posto, sorprendendo un uomo intento a forzare la porta del dehor esterno del locale nel tentativo di accedere all’interno.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista degli agenti il sospettato ha cercato di disfarsi dell’oggetto utilizzato per lo scasso – una bottiglietta di vetro particolarmente spessa – e ha tentato la fuga. Tuttavia, dopo pochi metri, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori di polizia, che hanno così impedito il compimento del furto.

L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Viareggio, dove è stato identificato grazie all’intervento della Polizia Scientifica. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del locale, elementi utili alle indagini in corso. Dai controlli è emerso che il soggetto, un cittadino marocchino di 27 anni, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio.

L’udienza di convalida e la misura cautelare

Trattenuto nelle camere di sicurezza, l’arrestato ha atteso l’udienza di convalida che si è svolta nella mattinata del 24 marzo presso il Tribunale di Lucca.

Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Viareggio.

IPA