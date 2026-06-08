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Un arresto per danneggiamento si è reso necessario nella notte a Bassano del Grappa, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver colpito il portone di un edificio. L’uomo, sorpreso dagli agenti mentre tentava la fuga, è stato portato in commissariato per l’identificazione e successivamente trasferito in carcere.

L’intervento a Bassano Del Grappa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella scorsa nottata in via Passalacqua a Bassano del Grappa (Vicenza).

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un uomo, descritto come verosimilmente nordafricano, che avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro il portone di un palazzo.

La dinamica dei fatti

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il portone d’ingresso dello stabile completamente aperto e visibilmente danneggiato. In quel momento, hanno sorpreso un cittadino nordafricano che cercava di allontanarsi con una bicicletta da donna.

Alla vista della polizia, l’uomo ha abbandonato la bicicletta sulle scale e ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Accertamenti e arresto

Dopo aver verificato che i presunti colpi d’arma da fuoco erano in realtà il rumore causato dal danneggiamento del portone, gli agenti hanno accompagnato l’uomo in commissariato per i rilievi fotodattiloscopici.

L’identificazione ha permesso di stabilire che si trattava di un cittadino marocchino nato nel 1987, in Italia senza fissa dimora. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato formalmente arrestato e trasferito presso la locale Casa Circondariale di Bassano del Grappa.