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Violenta aggressione a scopo di estorsione nei giorni scorsi all’interno di un parco cittadino a Brescia. Due cittadini indiani sono stati arrestati dalle forze dell’ordine con l’accusa di estorsione e lesioni personali aggravate dopo aver ferito a coltellate un connazionale. Gli aggressori sono stati rintracciati e fermati a poca distanza dal luogo del ferimento. Per entrambi, una volta scontata la misura cautelare o terminate le procedure giudiziarie, scatterà l’accompagnamento coatto nel Paese d’origine con conseguente espulsione dal territorio nazionale.

L’aggressione nel parco a Brescia

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno arrestato in flagranza due cittadini indiani: si tratta di un 35enne incensurato e un 32enne con numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro la persona.

La vicenda è iniziata nel parco cittadino Caduti di Nassiriya, vicino a via Trivellini. I due hanno avvicinato un 20enne connazionale e gli hanno intimato di consegnare loro del denaro. Al suo rifiuto, lo hanno aggredito prima con percosse e poi con un coltello, con il quale lo hanno ferito al braccio, al volto e alla schiena.

Il giovane, come scrive il Giornale di Brescia, è stato soccorso e portato agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato con una prognosi iniziale di 15 giorni.

Le indagini e gli arresti dei due uomini

Le ricerche dei responsabili sono partite subito. I due aggressori sono stati rintracciati pochi minuti dopo l’episodio e sono stati riconosciuti dalla vittima e da alcuni testimoni presenti.

Gli investigatori hanno inoltre acquisito e analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza cittadina: le immagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di riprendere gli aggressori mentre si allontanavano dal luogo dell’aggressione.

Condotti negli uffici della Questura e completati gli atti di polizia giudiziaria, i due sono stati arrestati per estorsione e lesioni personali aggravate e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Revocati i permessi di soggiorno

Il questore Paolo Sartori, valutate la gravità dell’episodio e la pericolosità sociale dei due, ha disposto la revoca dei loro permessi di soggiorno e ha emesso altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

L’espulsione, con accompagnamento nel Paese di provenienza, sarà eseguita quando saranno scarcerati.

Polizia di Stato