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Un arresto e di una misura cautelare in carcere, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia a Monteriggioni, in provincia di Siena. Un uomo di 64 anni è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di rapina a mano armata dopo aver minacciato una cassiera e sottratto l’incasso del supermercato Penny Market di Montarioso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.

Rapina a mano armata a Monteriggioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 17 febbraio scorso un uomo si è introdotto nel supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni (Siena), e ha minacciato la cassiera con una pistola.

Dopo aver costretto la dipendente a consegnare il denaro presente in cassa, il presunto autore si è dato alla fuga.

L’intervento della Polizia e il sequestro

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena sono riusciti a rintracciare il sospettato già nella stessa serata.

Durante il fermo l’uomo è stato trovato in possesso di 2150 euro in contanti ritenuti provento della rapina, e di una pistola scacciacani priva di tappo rosso utilizzata per minacciare la cassiera.

L’ordinanza di custodia cautelare

A seguito di ulteriori accertamenti investigativi e delle attività di riscontro svolte dagli uomini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siena, il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 64enne. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Siena.

L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Monteriggioni, sia per la modalità violenta della rapina sia per l’utilizzo di un’arma, seppur una pistola scacciacani, priva di tappo rosso e quindi difficilmente distinguibile da una vera. La tempestività dell’intervento della Polizia ha permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile e di recuperare la somma sottratta.

Le forze dell’ordine continuano a svolgere accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e verificare eventuali responsabilità ulteriori. L’arrestato dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

IPA